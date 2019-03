El Jebli bezorgt ADO koude douche met late gelijkmaker

Door Marijn Abbenhuijs



Na een eerste helft waarin ADO-buitenspeler Sheraldo Becker een hoofdrol speelde, leek ADO op weg naar een belangrijke overwinning. De Haagse ploeg zocht met regelmaat naar mogelijkheden om de snelheid van Becker in stelling te brengen en met name Nasser El Khayati stuurde zijn aanvaller met succes de diepte in. Uit een steekpass van El Khayati kwam na zestien minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. Becker kwam vrij voor De Graafschap-keeper Hidde Jurjus, maar schoot wild en hoog over.



Een kwartier later leverde dezelfde combinatie wel een doelpunt op. El Khayati gaf opnieuw een goede steekpass en dit keer bleef Becker rustig. Kort daarvoor had ADO-rechtsback Giovanni Troupée de grootste kans van de wedstrijd nog om zeep geholpen. Hij kreeg na een mislukte doelpoging van zijn spits Tomas Necid de kans om van zo’n twee meter de bal in het lege doel te lopen, maar schoot wonderbaarlijk genoeg over.



In de tweede helft had ADO de wedstrijd onder controle, maar juist na het moment waarop het zelf de wedstrijd in het slot leek te gooien, ging het mis voor de ploeg van trainer Fons Groenendijk. Danny Bakker schoot na een afgeslagen corner hard op de lat, waarna De Graafschap snel counterde. Lex Immers maakte een overtreding op Delano Burgzorg, dacht de aanval er daarmee uit gehaald te hebben en accepteerde de bijbehorende gele kaart. Na een snel genomen vrije trap schoot Youssef El Jebli echter snoeihard raak.