El Jebli schiet De Graafschap in blessuretijd langs tiental Sparta

Welke club speelt na de zomer in de eredivisie: Sparta of De Graafschap? De beste papieren zijn na vanavond voor de Superboeren . Op Het Kasteel eindigde het onderlinge duel in 1-2. Youssef El Jebli maakte kort voor tijd de beslissende goal vanaf de stip en dompelde Sparta in rouw.

Door Dennis van Bergen

Het duel nadert het eindsignaal als Sparta-spits Lars Veldwijk zijn armen nog maar eens de lucht in zwaait vanuit de dug-out. Een aanmoediging naar de Rotterdamse fans is het. Met de 1-2 tussenstand op het bord, weet de aanvaller, kan zijn elftal nog wel wat steun gebruiken met het oog op de return van dinsdag op De Vijverberg. Helaas voor hem zou het bij die stand, blijkt later, blijven op Het Kasteel.



Dat uitgerekend Veldwijk het voortouw neemt in het dirigeren van de achterban is treffend voor de wijze waarop de lange aanvaller zich vanavond manifesteert, tot zijn wissel. De soms wat stoïcijnse aanvaller, de man die de duels gewoonlijk het liefst vermijdt, profileert zich tegen de Superboeren als degene die voorop in de strijd gaat namens de ploeg van Henk Fraser. Verbaal, met zijn armgebaren naar de aanhang. En fysiek. Hakken en beuken. Stormen en razen. Alsof het lijf van Veldwijk prompt een andere geest heeft gekregen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het shirt van Lars Veldwijk, uitblinker bij Sparta, moet het ontgelden na een gemiste kans. © BSR Agency

Niet toevallig is Veldwijk de aangever bij de openingstreffer van Sparta. Met zijn lange lijf snelt de aanvaller over de rechterflank, waarna hij vervolgens Adil Auassar in stelling brengt. Die kopt de Rotterdammers op 1-0. Een voorsprong die ook halverwege nog op het bord staat, wanneer Sparta via Abdou Harroui (tweemaal) en Veldwijk (paal) verzuimd heeft de marge te vergroten. Aan de andere kant redt Sparta-keeper Tim Coremans een keer knap op een inzet van Charlison Benschop.

In die zin is het niet conform het wedstrijdbeeld dat De Graafschap, negentig minuten lang hartstochtelijk gesteund door de honderden Doetinchemse fans, in de 67ste minuut op gelijke hoogte komt. Dan werkt Nabil Bahoui de aangeraakte voorzet van Benschop binnen: 1-1. Kort daarvoor heeft Harroui nog te weinig gedaan met een passje van Veldwijk. Waarna laatstgenoemde kort na de gelijkmaker ternauwernood naast het doel van De Graafschap-keeper Nigel Bertrams kopt.

Vanaf dat moment ontstaat een andere wedstrijd. Sparta moet verder zonder Veldwijk (die geblesseerd uitvalt) én met een man minder vanwege twee gele kaarten voor verdediger Bart Vriends. De onderbezetting zou dramatisch uitpakken voor de Rotterdammers. In blessuretijd maakt Youssef El Jebli uit een penalty de 1-2.

Komende dinsdag om 20.45 uur is de return op De Vijverberg. Dan zal blijken welke van de twee clubs na de zomer in de eredivisie speelt. De Graafschap heeft de beste papieren. Temeer omdat de Rotterdammers het op De Vijverberg moeten stellen zonder de geschorste Vriends en mogelijk zonder de uitgevallen Veldwijk.