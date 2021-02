El Khayati thuis bij ADO: ‘Hier komen spelers niet een halfuur voor de training aanrijden in een Ferrari’

Samenvatting AZ met pijn en moeite langs hekkenslui­ter Emmen

6 februari Door een doelpunt van Yukinari Sugawara in de tweede helft blijft AZ in het spoor van de koplopers van de eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen worstelde negentig minuten lang met de vorm maar mocht na twee nederlagen toch nog drie punten bijschrijven. In Emmen werd er met 0-1 gewonnen.