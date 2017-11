El Khayati zorgt voor feest in Haags kwartiertje

Door Wietse Dijkstra



El Khayati zorgde met zijn goal voor een feestelijk begin van het Haagse kwartiertje, dat nog mooier werd voor de aanhang van de thuisclub toen invaller Bjørn Johnsen op aangeven van Lex Immers voor 3-1 zorgde en daarmee de wedstrijd definitief besliste. Niet veel later kreeg El Khayati onder luid applaus een publiekswissel en kon hij vanaf de bank zien hoe ook invaller Elson Hooi in de laatste minuut nog een goal meepikte.



De overwinning was er weer eentje in de categorie 'zwaarbevochten'. Want niet voor het eerst moest ADO zich weer eens terugknokken in een wedstrijd. Voor de vierde keer dit seizoen keek de ploeg van Fons Groenendijk op eigen veld al binnen 15 minuten tegen een achterstand. Na FC Utrecht, Ajax en Feyenoord sloeg ook Heracles vanmiddag toe in het Haagse probleemkwartiertje. Met een geweldige pass op Kristoffer Peterson gaf Brandley Kuwas de complete ADO-defensie het nakijken, waarna de volledig ongedekte Reuven Niemeijer in de tiende minuut van dichtbij simpel kon scoren: 0-1.



Karakter kun je ADO echter niet ontzeggen. Met een flinke dosis strijdlust dwong de thuisclub na een half uur de gelijkmaker af. Melvyn Lorenzen maakte zijn eerste treffer in Haagse dienst uit een ouderwetse scrimmage. Een treffer op wilskracht die ADO weer helemaal terug in de wedstrijd bracht.