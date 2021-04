Elftal van de Week zonder echte uitschieters

Samenvatting Feyenoord doet goede zaken met zege bij FC Utrecht, maar ziet Bijlow weer uitvallen

11 april Het was zwaarbevochten en allesbehalve een galavoorstelling, maar Feyenoord pakte drie belangrijke punten in de Galgenwaard tegen FC Utrecht (1-2). De Rotterdammers verloren in de laatste minuut wel keeper Justin Bijlow, die eerder uitstekend werk had verricht, na een zware botsing met Gyrano Kerk. FC Utrecht was vooral boos op arbiter Danny Makkelie.