Elia neemt verslaggever in de maling: ‘Mijn shirtje weggeven? Ik ga niet betalen voor hem’

Video Arne Slot kijkt nog niet naar duel met Ajax: ‘Uitschake­ling in de beker zou flinke teleurstel­ling zijn’

Feyenoord is op volle oorlogssterkte voor de bekerwedstrijd tegen FC Twente. De wedstrijd in Enschede komt vier dagen voor de Klassieker, maar trainer Arne Slot denkt niet dat zijn spelers al over de ontmoeting met de ploeg van Ron Jans heen kijken. ,,Want we spelen tegen de nummer vijf van de eredivisie’’, zegt Slot. ,,Ik praat ook niet over Ajax-thuis, eerst deze wedstrijd.”

16:54