Eljero Elia (36) kondigt afscheid als voetballer aan: ‘In mijn hoofd was ik al een paar jaar gestopt’

Eljero Elia is officieel gestopt als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller heeft acht maanden na zijn transfervrije vertrek bij ADO Den Haag aangekondigd dat hij niet meer op zoek is naar een nieuwe club. Elia speelde dertig interlands voor het Nederlands elftal en was in de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje nog invaller.

,,Ik ben met voetbalpensioen’’, vertelde Elia bij ESPN. ,,Ik ben met van alles bezig, heb eigenlijk niet eens tijd gehad om het aan te kondigen. Dit is het moment dat heel Nederland gaat weten dat ik gestopt ben met voetbal.’’ Een moeilijk besluit was dat niet. ,,In mijn hoofd was ik al een paar jaar gestopt. De laatste jaren vond ik het eigenlijk niet meer leuk. Bij FC Utrecht heb ik geen leuke momenten meer meegemaakt.’’

Elia ging vorig seizoen nog aan de slag bij ADO Den Haag, de club waar het voor hem is begonnen. Daar speelde hij vanwege blessureleed echter slechts negen wedstrijden. ADO besloot het aflopende contract van de aanvaller in de zomer niet te verlengen. Elia zat sindsdien zonder club, maar bleek dus ook niet actief op zoek naar een nieuwe werkgever.

Debuut in 2005

De aanvaller maakte in januari 2005 zijn debuut in de eredivisie namens ADO Den Haag en verkaste twee jaar later naar FC Twente, voordat hij aan een reis door het buitenland begon. Elia droeg de shirts van HSV, Juventus, Werder Bremen en Southampton, waar hij samenwerkte met Ronald Koeman. De buitenspeler keerde in 2015 terug op de Nederlandse velden. Bij Feyenoord groeide Elia uit tot een van de gevaarlijkste aanvallers van de eredivisie. In het seizoen 2016/17 hielp hij de Rotterdammers met negen goals en acht assists aan de landstitel.

Volledig scherm Eljero Elia met de kampioensschaal. © Pim Ras Fotografie

Een jaar eerder won Elia de TOTO KNVB Beker met Feyenoord. Na drie seizoenen bij het Turkse Istanbul Basaksehir, waar Elia eveneens landskampioen werd, keerde de Hagenaar in 2020 terug in Nederland. Zijn avonturen bij FC Utrecht en ADO werden echter geen succes.

Elia speelde in zijn loopbaan dertig keer voor het Nederlands elftal. Daarin was hij tweemaal trefzeker. Elia kwam tijdens het WK 2010 zes keer als invaller binnen de lijnen. In de finale tegen Spanje, dat na verlenging met 1-0 won, speelde hij 49 minuten mee.