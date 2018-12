Emanuelson zet liefde voor Ajax opzij: ‘Zondag zijn we even geen vrienden’

,,Natuurlijk, dat is een heel speciaal duel. Niet alleen voor iedereen uit Utrecht, maar voor mij ook. Ik heb 17 jaar bij Ajax gespeeld en er zitten ook nog wat vrienden van me. Met Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar heb ik daar samengespeeld. Maar zondag zijn we even geen vrienden. Hopelijk kunnen wij het Ajax moeilijk maken en voor een verrassing zorgen'', zegt Emanuelson in de catacomben van De Kuip.



FC Utrecht zal dan wel beter voor de dag moeten komen dan in het verloren bekerduel met Feyenoord (1-0), benadrukt hij. ,,Ik denk niet dat ze in Amsterdam geschrokken zijn van hoe wij speelden. We weten dat we beter kunnen. Je moet met flair, met gogme en met bluf spelen om het Feyenoord lastig te maken in De Kuip. Maar als je ballen zomaar over de zijlijn schiet of ze voorin niet vasthoudt, dan is het moeilijk om kansen te creëren. Jammer, want we waren in vorm en kwamen hier met vertrouwen naartoe. We hebben echt ondermaats gepresteerd en gaan eigenlijk kansloos naar huis. Eigenlijk had ik nooit het gevoel dat wij een doelpunt zouden gaan maken. Maar zondag wacht ons weer een mooie uitdaging.‘’