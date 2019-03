Emmen blijft onder de streep na remise tegen tiental Heracles

Sven Braken voorkwam dat FC Emmen op een met sneeuw bedekt veld met lege handen achterbleef. De invaller kopte vijf minuten voor het einde van de officiële tijd raak uit een voorzet van Glenn Bijl. De ploeg van coach Dick Lukkien was na drie nederlagen op rij afgezakt naar de zestiende plaats. Daar blijft het nog wel staan.

Heracles was in de 17e minuut op voorsprong gekomen. Maximilian Rossmann kon uit een corner vrij inkoppen richting doel waar Adrian Dalmau van dichtbij de bal met het hoofd de juiste richting gaf. Voor de Spanjaard was het al zijn zesde treffer in drie duels. Kort voor rust moest Heracles met tien man verder nadat Tim Breukers binnen drie minuten twee keer geel had gekregen.

Het was de tweede keer op rij dat Heracles al voor de pauze met tien man kwam te staan. Vorige week leidde het wegsturen van Jesper Drost de 5-1-nederlaag in tegen FC Utrecht. Ditmaal was het Emmen dat moed putte en een aantal kansen kreeg. De beste was voor Michael de Leeuw die van dichtbij doelman Janis Blaswich niet kon passeren. Niet veel later schoot Hilal Ben Moussa net naast.

Toen de witte bal inmiddels was vervangen door een oranje exemplaar moest Blaswich zich toch gewonnen geven bij een kopbal van Braken. Emmen was ook nog dicht bij de 2-1, maar de paal voorkwam een eigen doelpunt van Heracles, dat zevende blijft in de eredivisie.

Volledig scherm Mohammed Osman van Heracles Almelo achtervolgt Michael Chacon van Emmen. © BSR Agency