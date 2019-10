Emmen boekt welkome zege op concurrent in duel met twee gezichten

FC Emmen dankt vermoedelijk de meest exotische speler die de club ooit onder contract heeft staan. De Peruviaan Sergio Peña speelde zich in de tweede helft uitstekend vrij om de bal vervolgens fraai om Fortuna-doelman Koselev te krullen. Het was genoeg voor de zwaarbevochten winst (2-1) tegen degradatieconcurrent Fortuna Sittard in een wedstrijd die lang in een gelijkspel leek te eindigen. Een reusachtige misser namelijk van Michael de Leeuw leek de club aanvankelijk nog op te breken. De aanvaller miste in de tweede helft op slechts enkele centimeters voor het doel een enorme kopkans.



Zondagmiddag bleken de twee clubs die nog maar twee jaar geleden in de eerste divisie respectievelijk negende (Emmen) en zeventiende (Fortuna) eindigde, toch gewaagd aan elkaar.Fortuna kon zondagmiddag de spectaculaire 4-1 zege op Feyenoord in eigen huis voor de interlandbreak geen vervolg geven in Emmen.



En dat terwijl de Limburgers nog een uitstekende eerste helft afwerkten op de Oude Meerdijk waar de thuisploeg wisselvallige tijden meemaakt. De geboren Engelsman Bassala Sambou scoorde vorige week tegen Feyenoord al zijn eerste treffer in Fortuna-dienst. Gisteren tekende hij voor de openingstreffer nadat hij Emmen-rechtsback Glenn Bijl makkelijk uitkapte. De volledige reservebank van Fortuna veerde al op toen hij later een tweede kans kreeg. Oog in oog met Emmen-doelman Telgenkamp miste hij echter.



Emmen herstelde zich in de tweede helft na de inbreng van invaller Jafar Arias die aan de basis stond van de gelijkmaker van Michael de Leeuw en daarmee zijn honderdste treffer maakte in het Nederlandse betaalde voetbal.



Met de gelijkmaker brak er een periode aan waarin Emmen het heft in handen nam. Gestuntel in de Fortuna-verdediging zorgde voor een grote kans voor Arias. En een nog grotere kans daarna van De Leeuw even later die op enkele centimeters voor het doel een eenvoudige kopkans miste.



FC Emmen drong daarna aan om alsnog drie punten te kunnen bijschrijven en vond in Sergio Peña de verlosser die tegen Feyenoord ook al voor zo’n fraaie treffer zorgde.