Emmen schrijft geschiedenis met promotie, Sparta degradeert uit eredivisie

Door Dennis van Bergen



De stemming op Het Kasteel is geslagen, kort na afloop van Sparta-FC Emmen. Althans, op de tribunes waarop de aanhang van de thuisclub zit. En woede, ook dat leeft onder de supporters. Op hun elftal, dat het tegen de eerste divisionist ronduit af laat weten. Maar vooral ook op de arbitrage. Opnieuw speelde die een negatieve hoofdrol voor de ploeg van Dick Advocaat. Bij een 1-1 stand hadden de Rotterdammers recht op een penalty, maar kregen die niet.



Niemand bij FC Emmen die er na afloop om maalt. Groot is het feest dat spelers en staf vieren met de paar honderd meegereisde supporters. Hun club, in 1985 toegetreden tot het betaalde voetbal, speelt komend seizoen voor de eerste keer in de clubhistorie in de eredivisie. Met dank aan de 1-3 zege in Spangen, waar Michael Chacon, Anco Jansen en Alexander Bannink voor de doelpunten zorgen.



Aanvankelijk was er nog weinig aan de hand voor Sparta, dat op 1-0 voorsprong kwam uit een fraaie goal van Stijn Spierings. Dat doelpunt volgde op een periode dat de ploeg van Dick Advocaat amper iets te vrezen had gehad van FC Emmen. Onbegrijpelijk was het dan ook dat de Rotterdammers de gelijkmaker zelf weggaven. Een fout van gelegenheidslinksback Kenneth Dougall leidde de 1-1 in. Waarna de 1-2 van Jansen de genadeklap was.In de tussentijd werd Sparta opnieuw gedupeerd door de arbitrage.



Kenmerkend

Sparta leek een penalty te krijgen toen Fred Friday neerging in het zestienmetergebied. Arbiter Dennis Higler besloot, ook na het zien van de beelden, echter niet tot een strafschop over te gaan. Opvallend, aangezien de overtreding op de spits toch overduidelijk was. Afgelopen donderdag in Emmen kregen de Rotterdammers ook al ten onrechte geen penalty nadat Spierings werd vastgepakt. De momenten zijn misschien wel kenmerkend voor het seizoen van Sparta, waarin klap op klap volgde, trainer Alex Pastoor ontslagen werd, en zijn opvolger Advocaat het verschil uiteindelijk niet kon maken.



Voor de Rotterdamse clubleiding geldt dat de grote schoonmaak van de selectie kan beginnen. Vaststaat dat Friday, Miquel Nelom, Dabney Dos Santos, Nick Proschwitz, Loris Brogno en Michel Breuer zullen vertrekken.

De kans is groot dat een groot aantal hen zal volgen. Technisch manager Henk van Stee en de nieuwe trainer Henk Fraser, die ondanks de degradatie gewoon aan zijn klus begint in Spangen, zullen een selectie samen gaan stellen die in de eerste divisie voor promotie moet gaan strijden.



Behalve op sportief vlak heeft de degradatie voor Sparta ook op organisatorisch gebied grote gevolgen. De vrees is dat sommige medewerkers hun baan zullen verliezen.