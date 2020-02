Emmen wint opnieuw in eigen huis en bezorgt Willem II een vroege kater

Sergio Peña was de grote man aan de kant van FC Emmen. De Peruviaan leverde dit seizoen nog nooit een assist af, maar gaf er zaterdagavond maar liefst drie. In de 80ste minuut zorgde hij hoogstpersoonlijk voor de 4-2 einduitslag.

Daar ging een spectaculaire wedstrijd aan vooraf. Emmen kwam door een kopgoal van Miguel Araujo op voorsprong. Vlak voor rust moest de thuisploeg een tegenvaller slikken nadat spelmaker Kerim Frei noodgedwongen gewisseld moest worden met een hamstringblessure. Na de rust ging Willem II op jacht naar de gelijkmaker en maakte Pol Llonch na mooi combinatiespel de verdiende 1-1. Lang mocht het uitgedoste uitvak niet juichen, want een minuut later schoot Michael de Leeuw de 2-1 tegen de touwen.



Amper een minuut na de 2-1 zorgde Luka Adzic zelfs voor de 3-1. Mike Trésor Ndayishimiye bracht in de 72ste minuut vanaf de penaltystip de spanning weer terug in de wedstrijd, maar juist op het moment dat de ploeg van Adrie Koster begon te geloven in een punt maakte Peña een einde aan alle spanning. Hij bekroonde een geweldige wedstrijd met een doelpunt en drie belangrijke punten voor FC Emmen.