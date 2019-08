Emmen zet zwak Heerenveen terug op aarde

Door Sander de Vries



Opnieuw bleek De Oude Meerdijk een spookhuis voor Heerenveen. Waar het knusse stationnetje van FC Emmen vorig seizoen het ontslag markeerde van toenmalig Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink, stond na deze wedstrijd dezelfde uitslag op het scorebord: 2-0.



En dat was een eindstand die vrijwel niemand zag aankomen. Heerenveen oogde in de duels met Heracles (0-4 overwinning) en Feyenoord (1-1) immers behoorlijk stabiel. Eindelijk maakte de achterhoede, die eigenlijk al seizoenenlang niet functioneert, een enigszins betrouwbare indruk. Niet voor niets legde trainer Johnny Jansen juist daar vooralsnog de nadruk op. Eerst de organisatie, het voetbal in balbezit kwam later wel, luidt kortgezegd zijn filosofie in de eerste maanden van dit seizoen.



Het duel met Emmen maakte pijnlijk duidelijk dat Jansen nog veel werk heeft te doen. Moeiteloos schoot de ploeg van Dick Lukkien, dat na nederlagen tegen FC Groningen (0-1) en Ajax (5-0) nog puntloos was, immers scheuren in het bastion van Heerenveen.



Want onverdiend kon je de overwinning van Emmen onmogelijk noemen. De Drenten voetbalden opportunistisch, smeten met de krachten, maar voetbalden bovenal gemakkelijker. Al kantelde het spelbeeld na rust weliswaar licht in het voordeel van Heerenveen.



Logischerwijs ging Heerenveen toen in de achtervolging, om iets te doen aan de 2-0 achterstand. Die marge had overigens al groter kunnen zijn. Emmen kreeg in de eerste helft immers diverse mogelijkheden, maar Warner Hahn redde onder meer op twee grote kansen van spits Marko Kolar. Buigen moest de Heerenveen-doelman echter op inzetten van Nikolai Laursen, die al in de openingsfase raak schoot uit een vrije trap, en Emmen-rechtsback Glenn Bijl.