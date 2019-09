Emoties bij Vitesse-verdediger Clark en opa: overgrootvader overleed in de oorlog

Aangrijpend. Ontroerend. Beklemmend. Huiveringwekkend. Max Clark belandt deze week in een achtbaan van emoties in Arnhem. Hij ziet de bitterheid van de oorlog. De wreedheid en de ontreddering. Hij ziet tranen.



Clark, 23 jaar pas en opgegroeid in vrijheid in Hull, doet zijn ervaringen op in een historische tour door de regio met zijn opa, Alan Fox. De back van Vitesse is ‘meer dan geïnteresseerd’ in de oorlog. Omdat er in familiekring verhalen rondwaren. ,,Maar ik had nooit gedacht dat de impact zo groot zou zijn”, zegt hij.