Emotionele Jasper Cillessen was verbaasd over basisplek: ‘Hij was vrij duidelijk’

Samenvatting Eind goed, al goed voor Van Gaal: ‘Net zo goed hadden we verloren en was ik gestopt’

Louis van Gaal heeft niet nagelbijtend op de tribune gezeten tijdens Nederland - Noorwegen. De bondscoach, die door een botbreuk met een rolstoel in de skybox plaatsnaam in plaats van in de dug-out, vond dat Oranje negentig minuten lang de controle had. En daarmee stelde hij zijn pensioen als voetbaltrainer nog even uit.

