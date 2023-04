Emotionele Ruud van Nistelrooij had foto van Thijs Slegers in zijn binnenzak zitten: 'Deze finale is voor hem’

,,Als je een bekerfinale haalt, is dat gewoon geweldig. Maar ik was niet zo in voor feestelijkheden”, aldus Van Nistelrooij, die de journalisten na de zege van 2-1 een foto van Slegers liet zien. ,,Ik had deze in mijn binnenzak zitten. Deze foto heb ik gisteren gekregen tijdens de uitvaart. Mijn hart brak toen ik zijn vrouw, zijn dochter en zijn zoon zag. Maar ik heb ook gehoord over de strijdbaarheid van Thijs en gezien hoe sterk zijn familie is. Dat gaf mij en de jongens vandaag alle kracht. Heel veel sterkte voor iedereen rondom de familie Slegers. Deze finale is voor Thijs.”