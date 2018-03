Engelse voetbalbond veroordeelt rellen in Amsterdam

,,We veroordelen de onaanvaardbare gebeurtenissen in Amsterdam'', zegt de FA in een verklaring. ,,In de aanloop naar deze wedstrijd hebben we de supporters nogmaals opgeroepen ons gastland te respecteren en zich daar op een verantwoorde manier te gedragen.'' Samen met de speciale voetbalafdeling van de Britse politie gaat de nationale bond de relschoppers identificeren en bestraffen.

Naar schatting zo'n vijfduizend Engelse voetbalfans waren naar Amsterdam gekomen. Hun land won de oefeninterland tegen het Nederlands elftal met 1-0.