Engelsman heeft leiding over Feyenoord-Olympique Marseille

Voor Oliver is de Kuip geen onbekend terrein. In december 2017 floot hij in Feyenoord al eens eerder, in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli. In dat duel kreeg Tonny Vilhena twee keer een gele kaart. Met tien man won Feyenoord toen in de laatste minuut door een goal van Jeremiah St. Juste (2-1).