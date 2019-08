‘Enorm vertrouwen’ bij FC Utrecht na ommekeer in Den Haag

Ook in de vierde officiële wedstrijd van het seizoen (inclusief Europa League) kan trainer John van den Brom niet beschikken over zijn twee beste spitsen. Hoewel de van Heracles Almelo overgekomen Adrián Dalmau deze week bijna alles meedeed op de training, is hij nog geen optie voor het thuisduel met PEC Zwolle. Net als Jean-Christophe Bahebeck, die zich begin deze week wel op het trainingsveld meldde maar ziek is geworden.



Voordeel is dat Van den Brom verwacht dat Gyrano Kerk, die de woensdagtraining nog miste, wél kan meedoen zondag. Hij is de man in vorm en het brein achter de ommekeer in Den Haag bij de seizoensopener van vorige week (van 2-0 achter naar 2-4). Patrick Joosten is nog een twijfelgeval. Afgaande op de trainingen deze week is de kans reëel dat huurlingen Issah Abass en Justin Hoogma én Nick Venema een basisplaats krijgen en respectievelijk Justin Lonwijk, Emil Bergström en Vaclav Cerny uit het basiselftal houden. Van den Brom voerde de wissels van Abass en Venema ook in Den Haag al vroeg door. Toen koos hij bovendien voor het eerst voor Maarten Paes (21) als eerste keeper, die ook zondag speelt. David Jensen heeft zijn rol voorlopig geaccepteerd en neemt plaats op de bank.



,,We zijn het seizoen niet bijster goed begonnen”, wijst Van den Brom op de Europese uitschakeling tegen Zrinjski Mostar. ,,Maar de veerkracht en de mentale weerbaarheid die we hebben getoond hebben ons enorm goed gedaan en enorm vertrouwen gegeven.” Zo maar kan die Europese dreun alweer ver weg lijken als PEC Zwolle verslagen wordt en FC Utrecht met ‘zes uit zes’ naar De Kuip afreist voor de kraker tegen Feyenoord volgende week. Dat is nu nog ver weg, al is het Utrechtse strijdplan voor dit weekend glashelder. ,,We willen het initiatief grijpen en dominant en aantrekkelijk voetbal spelen”, aldus Van den Brom. ,,Daartoe zijn we met dit elftal in staat.”