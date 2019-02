Er gaat niets boven Groningen in Elftal van de Week

Kwetsbaar PSV en Ajax maken van titelrace onvoorspel­ba­re achtbaan

8:54 Voor de winterstop vermorzelden PSV en Ajax alles wat op hun pad kwam, maar in 2019 hebben de titelkandidaten nog geen uitwedstrijd gewonnen. Zaterdag morste PSV weer punten in Heerenveen (2-2). Dat de andere teams niet langer op voorhand kanonnenvoer zijn, is prachtig voor de competitie.