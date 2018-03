Er komt een andere Strootman naar Oranje

Vitesse Sloetski zaait verwarring met opvallende uitspraak

9:04 Leonid Sloetski heeft in Rusland in een interview een opmerkelijke uitspraak gedaan. De nieuwe Russische trainer van Vitesse beweert tegenover Sport Express dat Alexander Tsjigirinski helemaal niet de eigenaar van de Arnhemse club is. Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse reageert met verbazing: ,,Ik denk dat hier sprake is van een denkfout. Tsjigirinski is toch echt onze eigenaar.”