'Er zal een moment komen dat ik ook stop, maar nu nog niet'

,,Er zal een moment komen dat ook ik stop bij Oranje. Maar dat moment is er nu nog niet'', zegt de 33-jarige middenvelder hierover. ,,Deze week hoeven er dan ook geen vragen meer over te komen. Het heeft ook niet met leeftijd te maken, maar met hoe ik me voel en hoeveel zin ik er nog in heb. En dat gevoel is nog steeds goed.''



Dat hem de vraag gesteld wordt, zal Sneijder zelf niet onlogisch vinden. Hij is als laatste van een zeer succesvolle generatie bij Oranje overgebleven. Robin van Persie en Rafael van der Vaart zijn niet meer in beeld, en Arjen Robben zwaaide vorige maand af toen Nederland er tegen Zweden niet in slaagde een wonder te bewerkstelligen en het WK te halen.



,,Ik was er tegen Zweden graag bijgeweest'', zegt Sneijder die destijds ontbrak omdat hij bij Nice tribuneklant was. ,,Ik had in die wedstrijd een rol willen spelen. Maar goed, daar stap je overheen. Als ik er een keertje niet bij ben, doet dat pijn en wil ik juist weer het tegendeel bewijzen. In die fase zit ik nog steeds.''