Eredivisie-directeur: Grapperhaus probeert te scoren met opmerking over puntenaftrek

Eredivisie-directeur reageerde zondagochtend bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie op het interview. ,,Ministers in dit land gaan over heel veel, maar daar gaat-ie nou net niet over”, stelde De Jong. ,,In het voetbal hebben we onafhankelijke tuchtrechtspraak, daar wordt uiteindelijk de sanctie voor een club bepaald.”

De Jong stelt dat het Grapperhaus ‘zijn goed recht’ is om iets te vinden. ,,Maar in de brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde, en die was twaalf kantjes, staat geen woord over puntenaftrek. Het staat in de brief omdat hij weet dat de politiek daar niet over gaat. Dus het is een vrijblijvende opmerking, die goed scoort. Hij denkt: ‘Ik zal even mijn stempel daarop drukken.’ Maar gelukkig gaat het voetbal er zelf over.”