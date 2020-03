Eredivisie start dagelijkse conference call over coronacrisis

,,Dan kan het makkelijkst via een dagelijkse conference call, te beginnen vanaf maandag’’, zegt Mattijs Manders, directeur van de Eredivisie CV. ,,Iedereen heeft een inlogcode gekregen. Het is aan clubs zelf om te kijken of ze iedere dag inbellen, maar zaken veranderen momenteel zo snel en niemand wil in informatie achterlopen, denken we. We hebben ook info nodig van de clubs. Het heeft geen zin als iedereen zelf het wiel aan het uitvinden is.’’