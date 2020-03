Eredivisie: stoppen of doorgaan? ‘Niet naar de kapper, maar wel met elf man op de reservebank’

Reportage Ruud Vormer staat nu in de schaduw van zijn vrouw: ‘Roos is dokter, ze moet mensen beter maken’

9:02 Club Brugge-captain en viervoudig international Ruud Vormer (31) zit thuis in afwachting tot de bal weer mag rollen. In de tussentijd vecht zijn vrouw Roos (34) als spoedarts in Gent dag en nacht tegen het coronavirus. ,,Nu is alleen mijn agenda bepalend.’’