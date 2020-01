Eredivisie wijkt niet voor GP Zandvoort

De voetbalclubs hadden in september bij de KNVB het verzoek neergelegd of de wedstrijden een dag eerder gespeeld kunnen worden. Ze denken niet alleen dat de Formule 1 veel aandacht opslokt, maar ook dat het in de regio om Zandvoort extreem druk wordt. De Noord-Hollandse clubs Ajax en AZ hebben op 3 mei een thuiswedstrijd op het programma staan.