Eredivisiebaas De Jong: ‘Speelronde mét publiek scheelt al zo’n 5 tot 7 miljoen’

Door Mikos Gouka ls interim-directeur van de Eredivisie CV is Jan de Jong nadrukkelijk betrokken bij de reddingsoperatie van het Nederlandse betaald voetbal. De Jong is optimistisch gestemd. ,,Goed contact met de burgemeesters krijgen, dat is de volgende stap die we zetten.’’

Goed contact met de burgemeesters, zegt u?

De Jong: ,,Jazeker. De nieuwe competitie zal in Nederland hoe dan ook niet voor 1 september van start gaan. Maar AZ, PSV en Willem II zullen in augustus mogelijk wel voorrondes moeten spelen voor de Champions League en de Europa League. Dat gaat vermoedelijk maar over één duel. De UEFA zal waarschijnlijk loten welke club er thuis mag spelen. Spelen ‘we’ thuis, dan hebben we toestemming nodig van onze burgemeesters. Geven ze die toestemming niet, dan moeten de Nederlandse clubs uit spelen. Dus is het nu belangrijk dat we met de burgemeesters op één lijn zitten, zodat we thuis kunnen spelen als die kans zich voordoet. We hebben al met alle burgemeester gesproken.’’