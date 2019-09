Eredivisieclubs willen duels verplaatsen voor Formule 1 in Zandvoort

VIDEO GA Eagles en NEC: ambitieuze reuzen met sportieve realiteits­zin

8:18 Waar Go Ahead Eagles de zwaarste klappen na de degradatie van 2017 heeft doorstaan, zit NEC in acute problemen. Sportieve dromen worden overschaduwd door financiële rampspoed in Nijmegen. Vanavond treffen de twee mastodonten van de eerste divisie elkaar in stadion De Goffert.