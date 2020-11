Eredivisievoetbal bereikte dit seizoen al ruim 10 miljoen mensen

Feyenoord heeft zege nodig in Moskou

14:47 Feyenoord kan tegen CSKA Moskou weer beschikken over Uros Spajic. De verdediger werd afgelopen weekend nog uit voorzorg buiten de selectie gelaten, omdat hij de week ervoor bij de nationale ploeg van Servië was en daar een aantal coronagevallen was vastgesteld. In de groep heeft Feyenoord als nummer drie 2 punten meer dan CSKA, maar 1 punt minder dan koploper Dinamo Zagreb. De aftrap in Moskou is om 18.55 uur. Volg het duel vanaf 17.30 uur in ons liveblog.