Eric Gudde en Gijs de Jong namens Nederland naar loting Nations League

Gudde begon in november als directeur bij de KNVB. Hij liet toen weten een paar maanden uit te trekken om een nieuwe technisch directeur én bondscoach te vinden. Die zoektocht van Gudde duurt nog altijd voort. De eerstkomende interland van het Nederlands elftal is op 23 maart, vriendschappelijk tegen Engeland. Vier dagen later staat een oefeninterland tegen Spanje op het programma. De Spanjaarden willen echter onder het contract met de KNVB uit, omdat ze liever tegen Argentinië spelen.

Oranje verdiende op basis van de Europese ranglijst op het nippertje een plek in de topdivisie A van de Nations League. Bij de loting zit de nationale ploeg in pot 3, samen met Polen, IJsland en Kroatië. Oranje treft in de groep een land uit pot 1 (Duitsland, Portugal, België en Spanje) en pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland en Italië). De vier groepswedstrijden worden in september, oktober en november van dit jaar gespeeld. De vier poulewinnaars uit de A-divisie gaan naar de finaleronde in de zomer van 2019. De landen die laatste worden, degraderen naar de B-divisie.