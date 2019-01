Érick Gutiérrez: Het tempo ligt hier veel hoger dan in Mexico

Gretig PEC bezorgt Stam palet aan keuzes bij doorstart

8 januari PEC Zwolle maakte gisteren bij het officieuze debuut van Jaap Stam tegen Nürnberg (1-1) in Spanje een ietwat onwennige, maar bovenal gretige indruk. Overduidelijk is al wel dat de concurrentie moordend is. ,,Met alleen Jaap Stammetjes win je ook niet alles.”