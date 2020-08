Erik ten Hag: Ajax verhuurt voorlopig geen spelers

,,Wij gaan op dit moment geen spelers verhuren. Als tegen het eind van de window blijkt dat bepaalde spelers geen perspectief hebben en dat ze moeten spelen om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken, gaan we meedenken”, stelt Ten Hag, die erkent dat er wordt geïnformeerd naar jonge, talentvolle spelers die niet meteen in aanmerking komen voor een basisplaats.

De coach van Ajax nam afgelopen week 32 spelers mee naar het trainingskamp in Bramberg am Wildkogel in Oostenrijk. ,,En iedereen die hier aanwezig is, kan een rol gaan spelen. Ik ben heel blij met deze selectie. De jongens moeten het samen maar uitvechten. We gaan er heel veel nodig hebben. Vanaf 13 september beginnen we en dan spelen we om de drie dagen. Dat gaat door tot mei. En we moeten niet vergeten dat we straks ook vijf keer mogen wisselen.”