Erik ten Hag blikt vooruit op halve finale tegen AZ en geeft update over Mazraoui, Brobbey en komend seizoen

Mazraoui viel vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica uit en begon het afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles op de bank. Hoewel hij in de tweede helft wel meespeelde, moet hij de halve finale tegen AZ dus aan zich voorbij laten gaan. ,,Een knieblessure. Toen hij inviel tegen Go Ahead had hij nog geen last, maar later kreeg hij knieklachten. We tasten in het duister wat precies. Dus we zullen in de laatste linie iets op moeten lossen", zei Ten Hag, die tegen Go Ahead Eagles Devyne Rensch de kans gaf. Hij werd in de rust echter al gewisseld.