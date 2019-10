Erik ten Hag heeft maar één lastig puzzelstukje te leggen

,,We zijn tevreden over de teamontwikkeling, maar het kan en moet beter. Die gedachte leeft ook bij de spelers, dat is mooi om te merken, want zo kom je verder’’, sprak Ten Hag gisteren in Mestalla. De trainer erkent dat er anders tegen Ajax wordt aangekeken. ,,Tegenstanders proberen zich steeds beter op ons in te stellen. Dat is een positieve ontwikkeling, waarin ook de volgende uitdaging voor ons schuilt. Wij willen overal ons eigen spel spelen, dus dan is het aan ons om daarmee goed om te gaan.’’