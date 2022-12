Erik ten Hag kijkt verder na missen Cody Gakpo, Carlo Ancelotti tevreden met selectie Real Madrid

AD Voetbalpod­cast Eindejaars­spe­ci­al | 'Feyenoord is de ploeg van 2022'

Het voetbaljaar 2022 is bijna ten einde. De eredivisie begint al snel in 2023. Tijd om het jaar door te nemen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Johan Inan in deze extra lange Voetbalpodcast.

23 december