Erik ten Hag: ‘Manchester United is een geweldige club met geweldige fans’

Ten Hag gaat bij Sport1 in op de toekomst van Ryan Gravenberch, die nadrukkelijk wordt gelinkt aan Bayern München. Volgens de tv-zender zou ook Noussair Mazraoui in beeld zijn bij de Duitse Rekordmeister. Ten Hag is vol lof over zijn jeugdige pupillen. ,,Als je met Ajax in de Champions League kunt overleven, kun je dat ook in de Bundesliga. Ik denk ook niet dat we een gemakkelijke tegenstander zouden zijn voor Bayern, maar we zitten natuurlijk nog niet op hetzelfde niveau als zij. Ik weet zeker dat de twee jongens goed kunnen presteren in de Bundesliga.”