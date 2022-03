Erik ten Hag na CL-debacle richting Klassieker: ‘Een sportman vecht zich terug, we zijn er weer’

De mokerslag die Ajax dinsdag met de pijnlijke exit in de Champions League tegen Benfica te verwerken kreeg, is volgens trainer Erik ten Hag grotendeels weggespoeld. ,,Een sportman vecht zich terug. We hebben dit achter ons gelaten”, stelde de coach in aanloop naar de mogelijk cruciale Klassieker tegen Feyenoord zondag.

Ajax ging na een 2-2 gelijkspel ondanks een overwicht in de return met 0-1 onderuit. Daarmee kwam een eind aan de CL-campagne waarin Ajax zich nog met de Europese elite hoopte te meten. ,,Een sportman vecht zich terug en raapt zich bij elkaar. Dat moeten wij ook doen en dit hebben we achter ons gelaten. Je kunt het niet meer veranderen. Dus je moet naar de toekomst kijken. Daar heb je wel invloed op.”

,,Natuurlijk is dit keihard aangekomen”, vervolgde Ten Hag, die doorgaans de 24 uur-regel (van ‘rouwen) hanteert. ,,We zijn er weer. De blik gaat op de toekomst. Dit seizoen spelen we niet meer in Europa. We moeten zien dat we daar voor volgend seizoen weer in terecht komen.” Of de coach de verrichtingen van de andere Nederlandse clubs in Europa nog had gevolgd? ,,Nee, want ik was er wel even klaar mee.”

Nare smaak

Tussen de twee fatale duels met Benfica door, worstelde Ajax ook in de eredivisie. Het uitduel met Go Ahead Eagles ging verrassend verloren, terwijl RKC en Cambuur pas in de slotminuut werden afgeschud. De voorsprong op nummer twee PSV, dat zondag na de Klassieker thuis tegen Fortuna Sittard speelt, is nu twee punten.

Ten Hag is blij dat er na de Europese kater meteen een kraker volgt, in de Johan Cruijff Arena tegen aartsrivaal Feyenoord. ,,Ik vind dit prima. Meteen een grote wedstrijd om de nare smaak weg te spoelen, maar wat ik zeg: we hebben het achter ons gelaten. Dat moet ook, want we hebben nog heel veel om voor te spelen en er staat nog veel moois te gebeuren. Er komen nog finales aan. Zondag is zo eentje.” Of de druk nu groter is? ,,Nee, we moeten sowieso kampioen worden.”

Iedereen fit

Ajax kent weinig personele problemen in aanloop naar de Klassieker. Ten Hag liet weten dat alle spelers fit uit de strijd met Benfica zijn gekomen en alleen de langdurig geblesseerden Sean Klaiber, Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg nog moet missen. De kans dat één van hen dit seizoen nog zijn rentree maakt, is volgens hem niet groot, al was de coach wel aangenaam verrast door het herstel van doelman Stekelenburg. ,,Ik zag hem vandaag zelfs al zweven.”

Volledig scherm LEEUWARDEN, 11-03-2022, Cambuur Stadium, football, Eredivisie, season 2021 / 2022, during the match Cambuur - Ajax, Ajax trainer coach Erik ten Hag © Pro Shots / Niels Boersema