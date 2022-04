Erik ten Hag op weg naar Manchester United: coach en club op hoofdlijnen akkoord

De winst op AZ levert PEC ‘bonuspun­ten’ op: ‘Vorige week waren we dood en begraven’

Na de nederlaag in de IJsselderby van vorige week zat heel in Zwolle in zak en as, maar na de 2-1 overwinning op AZ leeft PEC weer in de strijd tegen degradatie. Bram van Polen vond ook dat PEC deze wedstrijd moest winnen. ,,Deze hadden we nodig om nog een rol van betekenis te kunnen spelen.”

11 april