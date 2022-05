Erik ten Hag over nieuwe klus in Manchester: ‘Ronaldo is een gigant, natuurlijk wil ik hem er graag bij houden’

wedstrijdverslag De pijp is leeg, GA Eagles sluit topseizoen af met verliespar­tij tegen Heerenveen

De Deventer koek was een week of twee, drie geleden eigenlijk al op. Dat er geen puf meer zat in Go Ahead Eagles - dat een heel seizoen op de tenen moest lopen - werd echter nergens zo duidelijk als zondagmiddag in Heerenveen. Het voelde bijna aan als plichtmatig de laatste 90 minuten vol maken, zo simpel mocht de Friese tegenstander er met 3-1 winst en de play-offs vandoor gaan.

15 mei