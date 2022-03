Erik ten Hag over Quincy Promes: ‘Het raakt me zeer, ik ben diep bedroefd’

De aanvaller van Spartak Moskou lijkt een zware gevangenisstraf te kunnen verwachten vanwege zijn rol in een steekpartij en cocaïnehandel. ,,Het is een hele treurige kwestie. Het is buitengewoon triest dat hij in zo'n situatie verzeild is geraakt. Het raakt me zeer, ik ben diep bedroefd. Maar we zullen moeten afwachten wat er exact uit gaat komen. Tot nu toe is het allemaal mediawerk, maar we zullen moeten afwachten wat de rechter beslist.”

Promes (30) wordt naast poging tot moord ook verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Het zou de reden zijn dat de vijftigvoudig Oranje-international door de politie werd afgeluisterd, melden bronnen aan deze nieuwssite.

Promes wordt ervan verdacht zijn neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020 in Abcoude. Bij dat steekincident liep de neef fors knieletsel op. Afgelopen dinsdag kwamen afgetapte telefoongesprekken tussen Promes en familieleden naar buiten. Het gaat om gesprekken met zijn vader en moeder, waarin de toenmalige speler van Ajax toegeeft dat hij zijn neef heeft neergestoken. De opnames waren van vlak na de steekpartij, meldde het tv-programma Nieuwsuur. ,,Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me”, zei Promes onder meer. Aan zijn moeder vraagt hij even later waar hij zijn neef heeft geraakt. ,,Dan heeft hij nog geluk gehad’’, aldus Promes nadat hij hoort dat hij het mes in het been heeft gestoken.

Het OM wilde op dat moment niet aangeven waarom Promes of zijn familieleden werden afgetapt. Uit het proces-verbaal dat was opgemaakt bleek alleen dat de afgetapte gesprekken deel uitmaakten van een ander strafrechtelijk onderzoek, waarin de voetballer een rol speelt.

Niet blij met moeizame zege in Leeuwarden

,,Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar wij kennelijk wel”, mopperde Ten Hag na de uitzege van Ajax op Cambuur. “We zitten kennelijk in zo’n fase, maar daar moeten we wel snel uit zien te komen.”

Ajax verspeelde vorige week tegen RKC een voorsprong van 2-0, maar won uiteindelijk door een treffer van Dusan Tadic in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Ook Cambuur knokte zich tegen de koploper terug van een achterstand van 2-0. Vanavond was het Ryan Gravenberch die in blessuretijd scoorde. ,,We speelden een uitstekende eerste helft”, analyseerde Ten Hag. ,,Maar dan komen we door persoonlijke fouten toch weer in de problemen. Als we zo doorgaan, dan gaan we schade oplopen. Dat moeten we echt voorkomen. Mooi was wel dat we het er na die 2-2 weer niet bij lieten zitten. Brian Brobbey was met zijn kopbal ook al dichtbij de 2-3. En dan die goal van Gravenberch. Hij had ook al twee assists. Ryan speelde geweldig, dit was denk ik zijn beste wedstrijd van het seizoen.”

Volledig scherm Erik ten Hag gaf Pascal Bosschaart voor de wedstrijd een gesigneerd Ajax-shirt voor Henk de Jong. © Pro Shots / Jasper Ruhe

