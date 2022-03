Erik Ten Hag snoeihard voor Mo Ihattaren: ‘Als je niet kunt rennen op eredivisie-niveau...’

Graven­berch redt Ajax tegen Cambuur met uithaal in blessure­tijd, koploper komt weer goed weg

Ajax is een week na de ontsnapping tegen RKC op identieke wijze door het oog van de naald gekropen. Ryan Gravenberch werd met een rake vuurpijl in de 92ste minuut de gevierde man in de uitwedstrijd bij Cambuur: 2-3.

11 maart