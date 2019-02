Erik ten Hag: Waarom zou ik opgelucht moeten zijn?

Over het optreden van Ajax had Ten Hag weinig te klagen. ,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben en ik kan ook tevreden zijn’’, sprak hij bij FOX Sports. ,,We hebben de nul gehouden, dat is ook heel belangrijk na de afgelopen weken waarin we veel goals tegen hebben gekregen. Wat we de vorige weken wel goed gedaan hebben is goals maken en dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Het mooie is dat je zes verschillende doelpuntenmakers hebt, dat is prachtig. Ik denk ook dat de invallers een goede impuls aan de wedstrijd hebben gegeven.’’