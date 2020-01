Ernest Faber bikkelhard voor PSV: ‘Ik ben heel pissig’

Of het seizoen van PSV mislukt is, wilde Faber miet zeggen. ,,Er zijn nog genoeg wedstrijd om er iets van te maken. De spelers kunnen nog laten zien wat ze waard zijn, want dat heb ik vanavond gemist. Ik zag geen ploeg die naar eer en geweten zich voor de volle honderd procent voor de club inzet. Dit was PSV onwaardig. Je moet trots zijn om voor PSV te spelen. Straal dat uit. Natuurlijk ben ik pissig”, zei de trainer.

Faber zei ook dat hij leiders mist, spelers die opstaan bij tegenslag. ,,We kunnen trainen wat we willen, de knop moeten de spelers zelf omzetten.” De trainer lijkt ook spelers te gaan slachtofferen. In de catacomben liet hij zich ontvallen zich wellicht meer op talentvolle spelers te gaan richten de komende tijd. Faber is bij PSV hoofd van de jeugdopleiding, een functie die hij na dit seizoen weer inneemt.



PSV moet zich de resterende maanden richten op een zo hoog mogelijke eindrangschikking in de eredivisie. Voorlopig is PSV vierde.