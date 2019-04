Ervaren Spanjaard Lahoz fluit Tottenham Hotspur - Ajax

OP RAPPORT Twijfel, onzeker­heid en open huis brengen Go Ahead in lastig parket

10:42 Een seizoen lang was Go Ahead Eagles een vaste bewoner van de top drie in de Keuken Kampioen Divisie. Niets leek een podiumplek - 37 speelronden lang - in de weg te staan voor de Deventer formatie. Maar op de drempel van de allerlaatste speeldag dreigt het elftal van trainer John Stegeman alsnog te breken. Na de 1-4 tegen RKC – pas de tweede nederlaag deze eeuw tegen de Waalwijkers - kraakt het vertrouwen in de Adelaarshorst.