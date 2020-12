Erwin Koeman leeft mee met broer Ronald: ‘Als Barça een goal tegen krijgt, krijg ik voor de tv pijn in mijn buik’

Door Maarten Wijffels



Een keer of vier, vijf per week pakt hij zijn racefiets. Erwin Koeman rijdt dan een rondje van 35 kilometer vanuit zijn woonplaats Acht. Halverwege een kop koffie bij de bakker in Oirschot, even zitten op een bankje op het pittoreske plein bij de kerk. ,,Zeker als het zonnetje schijnt is het genieten’', zegt Koeman (59). Een glimlach: ,,Er zijn wel vijf of zes wegen om naar Oirschot te fietsen. Eentonig wordt het nooit.’’



Hij heeft een Apple Watch die registreert wat zijn hartslag doet. ,,Op zondag fiets ik ook met een toerclubje, laatst voor het eerst 65 kilometer. ,,Dan weet ik: hartslag 170 is de limiet, dan schakelen we een tandje terug.’'