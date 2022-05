Erwin Koeman: ‘Samen met Ronald bij Oranje, voor mijn vader was dit het ultieme geweest’

Met video ADO Den Haag zet dankzij wondergoal Verheydt eerste stap naar finale play-offs na zege op FC Eindhoven

ADO Den Haag heeft mede dankzij een wonderschone kopbal van Thomas Verheydt een eerste stap gezet richting de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. FC Eindhoven werd in Den Haag verslagen. Door een weggegeven penalty wel met 2-1 in plaats van 2-0. Daardoor belooft de return in Eindhoven bloedstollend spannend te worden

17 mei