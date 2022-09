Etienne Vaessen furieus na ‘topclubpenalty’ PSV: ‘Xavi Simons is 1,60 meter, wat moeten we dan doen?’

Na afloop sprak Kramer schande over de gegeven strafschop. ,,Dit is echt een topclubpenalty. Serieus, wat moeten wij nog meer doen dan? Dit is echt een goedmakertje van de scheidsrechter hoor. Of PSV wel of niet verdiend wint, daar gaat het nu niet om", foeterde de RKC-captain.



Kramer liep helemaal leeg en ging verder met zijn tirade. ,,Wij doen echt alles om de boel tegen te houden, vechten ons 96 minuten lang kapot en zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier gewoon een punt. Ik heb echt het gevoel dat de kleinere clubs altijd aan het kortste eind trekken in dit soort situaties. Schandalig. En misschien ben ik gekleurd omdat ik een RKC-shirt aan heb, maar een scheidsrechter mag nooit zó beslissend zijn.”