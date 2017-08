Europa League ver weg voor machteloos Ajax

In de eigen Arena worstelde een uiterst pover Ajax een wedstrijd lang vooral met zichzelf en moet het er volgende week in het Noorse Trondheim voor zorgen dat het niet voor het eerst sinds het seizoen 1990/91 een hoofdtoernooi van een Europees toernooi misloopt. Dat wordt een heel karwei, het verlies zorgt nu al voor een crisissituatie in Amsterdam. In de vier wedstrijden die het seizoen tot nu toe telt heeft Ajax nog niet kunnen winnen.



Een dure misser van aanvoerder Joël Veltman stond aan de basis van de enige treffer van de wedstrijd van de Nigeriaan Adegbenro.



Ajax speelde zonder Davinson Sánchez. De Colombiaan was buiten de wedstrijdselectie gelaten omdat hij teveel bezig is met een op handen zijnde transfer naar Tottenham Hotspur. Een overgang die op een haar na beklonken lijkt en Ajax weer een beetje rijker maakt. Maar aan de andere kan oogt het Sánchez-loze Ajax pover en in elk geval onsamenhangend.



De Ajax-defensie bestond donderdagavond derhalve uit Veltman, De Ligt, Viergever en Dijks en kreeg in de eerste helft al het enige te verduren van de Noorse landskampioen die niet bepaald naar Amsterdam was gekomen om het spel te gaan maken. Maar met de befaamde spits Nicklas Bendtner alsnog wel vaak gevaarlijk was en meer dan één keer aantoonde dat de Amsterdamse defensie simpel is uit te spelen. Bendtner kopte bijna raak na een counter. Ploeggenoot Birger Meling kreeg daarna ook een kans.



Ajax kon daar alleen via Amin Younes iets tegenover stellen. De kleine Duitser was zijn directe tegenstander vaak de baas en vuurde een keer gevaarlijk op Rosenborg-doelman Hansen. Maar bovenal kenmerkte het spel van Ajax zich als slordig. Daar waar Hakim Ziyech in balverlies grossierde en de in een vormcrisis verkerende spits Kasper Dolberg onzichtbaar bleef. De Deen werd in de tweede helft gewisseld voor Klaas Jan Huntelaar die ook niks kon uitrichten. Net als David Neres, de twaalf miljoen kostende Braziliaanse aanwinst die in Amsterdam maar niet helemaal tot wasdom wil komen.



Duidelijk is dat Ajax nog worstelt aan het begin van het seizoen waarin de automatismen uit het fraaie vorige seizoen nog ver te zoeken zijn onder de nieuwe trainer Marcel Keizer. De trainer die nog niet heeft kunnen winnen en een dramatische verlopen voorbereiding gevolgd zag worden door een tot nu toe slecht verlopen transferperiode uitmondend in een rampzalige seizoenstart.