Europees avontuur Willem II voorbij na lesje in effectiviteit van Rangers

De wedstrijd Willem II – Rangers FC nadert zijn einde, als de ogen van Jordens Peters wat mistroostig over de lege tribunes van het Koning Willem II Stadion glijden. De zojuist gewisselde Brabander (33) had zich nog wel zoveel voorgesteld van zijn Europese thuisdebuut namens de Tilburgse club. Maar memorabel wordt de avond niet voor de verdediger uit Maaskantje. De Schotse topclub wint, nota bene door toedoen van de Brabanders, simpel met 0-4.

Wat als, die vraag is zichtbaar van het gelaat van Peters af te lezen in de slotfase. Wat als Vangelis Pavlidis in het eerste kwartier zijn twee prima mogelijkheden benut had. Wat als Miquel Nelom later niet zo’n domme penalty had weggegeven, waaruit James Tavenier de 0-1 aantekende. Wat als de ervaren doelman Robbin Ruiter zich nadien niet zo kinderlijk had verkeken op een slap schotje van Alfredo Moreles, waaruit Ryan Kent de 0-2 maakte? Wie weet was de avond er voor Peters dan wel een geworden waarover hij nog tot in lengte van jaren gesproken had tegen zijn supporters, die er vanwege de corona-voorschriften van de UEFA niet bij konden zijn.

Wat als. Dat Peters überhaupt zo durft te overpeinzen na een nederlaag tegen de Schotse topclub, zegt veel over de grote stappen die de Tilburgers hebben gemaakt. Onder algemeen directeur Martin van Geel en met name technisch directeur Joris Mathijsen is Willem II uitgegroeid tot dat wat SC Heerenveen en Heracles al eerder waren: een voorbeeldclub voor alle ploegen onder de top vijf. Er is rust, stabiliteit. En, geen overbodige weelde, met dank aan de transfers van Fran Sol (naar Dynamo Kiev) en Frenkie de Jong (van Ajax naar FC Barcelona) is Willem II een van de zeldzame ‘kleine’ eredivisieclubs met een fors eigen vermogen. Een voorwaarde om te kunnen bouwen.

Veelzeggend is het dat tegen Rangers spelers op het veld lopen waaraan de Tilburgers straks onherroepelijk weer fors gaan verdienen. De bij NEC opgepikte Mike Trésor bijvoorbeeld. Derrick Köhn, beste man aan Willem II-zijde, misschien ook wel. En Pavlidis natuurlijk, de Griekse spits die tegen Rangers ook nog ongelukkig een doelpunt afgekeurd ziet worden. Voetballers zijn het, die normaal gesproken best in staat zouden zijn om Rangers in één wedstrijd pijn te doen.

Maar zo ver komt het dus niet in Tilburg. Niet alleen omdat Nelom zo’n beetje alles fout doet wat een verdediger fout kan doen - aan de verkeerde kant dekken, domme overtredingen begaan, balverlies lijden. Ook omdat Ché Nunnely na de 0-2 verzuimt om de aansluitingstreffer te maken namens de ploeg van Adrie Koster. Na de 0-3 van verdediger Filip Helander en 0-4 van Connor Goldson, ook weer na een fout van Nelom, speelt Willem II vervolgens een verloren wedstrijd. Vandaar dat het eerste Europese avontuur voor de Tilburgers in vijftien jaar tijd uiteindelijk eindigt voordat het goed en wel is begonnen.

En precies dat lijkt Jordens Peters zich te realiseren, turend vanaf de bank in de slotfase. Zijn internationale erelijst blijft voorlopig steken op één overwinning, uit bij het Luxemburgse Progrès Niederkorn.

