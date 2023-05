Europese droom AZ spat uiteen, West Ham United naar finale in Praag

AZ is er niet in geslaagd om de finale van de Conference League te halen. West Ham United, de nummer 15 van de Premier League, bleef in Alkmaar overeind en scoorde nog in de slotfase (0-1). Dat was genoeg na de 2-1 van vorige week in Londen. West Ham United speelt op woensdag 7 juni in Praag in de finale tegen FC Basel of Fiorentina , die gaan verlengen in Zwitserland.

Het Europese sprookje van AZ eindigde vanavond tegen de muur van West Ham United dat de rijen gesloten bleef houden en weinig toestond. AZ had niet het voetballende vermogen om door die muur heen te breken waardoor het uiteindelijk een weinig verheffende halve eindstrijd werd.

Het stadion gloeide vooraf nog van een mengeling, hoop, trots en zenuwen. In het AFAS-stadion hebben de toeschouwers geen belangrijkere wedstrijd dan die van gisteren gezien. Er is er ooit Champions League-voetbal gespeeld maar dan alleen groepsfase. Een kampioenswedstrijd ging er ooit de mist in. Nu was het een duel om de finale voor een recordaantal toeschouwers.

Verlangen was er ook bij de AZ-spelers die nog stormachtig leken te beginnen maar als snel terecht kwamen in een zekere houdgreep van de opponent die simpel en bijna negentig minuten lang tijdrekkend op de been bleef en kon scoren in de blessuretijd via invaller Fornals.

Snel werd er gezocht naar Jesper Karlsson natuurlijk, de Zweed om wie ze bij AZ zo blij waren dat hij fit was geraakt voor het duel. In het heenduel in Londen was hij nog node gemist. Maar het viel niet mee om Karlsson te vinden op links daar waar door West Ham United in elk geval was gezorgd dat hij werd geneutraliseerd. Ook al had hij achter hem dan de steun van maatje Milos Kerkez die in Londen nog geschorst was. In de spits had Vangelis Pavlidis het net als vorige week moeilijk tegen het verdedigingsduo Zouma en Aguerd.

West Ham liet zich voorzichtig gelden na een halfuur met een schot van de Braziliaanse international Lucas Paquetá op de buitenkant van de paal maar volhardde daarna toch vooral in een 0-0 gelijkspel. AZ viel in de tweede helft vernuftiger aan. Met kansjes voor Sven Mijnans en ook weer Pavlidis.

Wat was het mooi geweest, AZ in de finale van de Conference League na die eindstrijd van Feyenoord vorig jaar in Tirana tegen AS Roma. Goed voor het Nederlandse voetbal, voor de coëfficiënten uiteraard maar vooral voor het sentiment. Voor AZ in het bijzonder dat goed, gedegen beleid beloond had kunnen zien worden in de vorm van een finale die op voorhand niet onoverkomelijk lijkt.

Maar in Alkmaar moeten ze genoegen nemen met een halve finale net als in 2005 toen het in die ronde van de UEFA Cup ook fout ging tegen Sporting Lissabon in de laatste minuut. Het aantal Europese finales blijft zodoende staan op die ene enkele in 1981 toen er van Ipswich Town werd verloren, het landskampioenfeest nog in de benen.

AZ kan nog in de resterende twee eredivisiewedstrijden proberen om de derde plaats van Ajax af te snoepen. Nog de enige manier om zich te plaatsen voor de hoger dan de Conference League aangeslagen Europa League. Had AZ gewonnen van West Ham dan het ook een rechtstreeks ticket voor de Europa League bemachtigd.

AZ mag volgend seizoen nu dus weer proberen om zo ver te komen in de Conference League en weet nu dat die weg een lange is. Het avontuur begon op 21 juli, zeventien wedstrijd geleden al tegen een Bosnische tegenstanders en leidde verder kriskras door Europa tot ook de grote voetballanden werden aangedaan. Het Italiaanse Lazio werd nog twee keer versloegen, de voormalige Belgische topclub Anderlecht ook maar Premier Leagueclub West Ham United, in budget ongeveer gelijk met Milan en Internazionale, bleek net te veel van het goede. Dat is geen schande. AZ kan terugkijken op een fraaie campagne, een van de meest memorabele uit de clubhistorie al voetbalt dit AZ wat minder spectaculair dan dat van bijvoorbeeld Co Adriaanse. Dit AZ kende een geweldige tweestrijd tegen Lazio en een fijne strafschoppenserie tegen Anderlecht. Toch momenten voor collectieve geheugen.

